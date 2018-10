Gustatus diventa “europeo”: per la prima volta ottiene l’alto patrocinio della Commissione della Ue

Gustatus è ormai da anni un appuntamento importantissimo per il nostro territorio e la sua visibilità e lustro sono aumentati di edizione in edizione. Quest’anno si aggiunge anche l’importante certificazione europea.

«Gustatus negli anni si è distinta come manifestazione cardine del nostro territorio e da quest’anno potrà vantare di un altro fondamentale riconoscimento – spiega il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti – la nuova “targa”, che garantisce l’altissima qualità dell’evento ci è stata concessa dal presidente del parlamento Europeo Antonio Tajani, che è stato in visita sul territorio qualche tempo fa – continua – questo riconoscimento aumenta moltissimo la visibilità della manifestazione e attira l’attenzione di investitori e aziende sul nostro territorio. Siamo molto orgogliosi di essere stati premiati anche perché l’Alto Patrocinio non viene concesso facilmente. Sono pochissime le manifestazioni nazionali ed internazionali che possono dire di vantare lo stesso merito – conclude – questo è un incentivo per continuare ad investire in una manifestazione cara all’amministrazione e fondamentale per le aziende di tutto il territorio».