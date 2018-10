Diplomi professionali per adulti, al via i corsi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e l’Istituto di istruzione superiore ‘Luciano Bianciardi’ di Grosseto, offriranno ai residenti del centro turistico l’opportunità di seguire corsi per adulti che porteranno al conseguimento del diploma di studi professionali in: “Servizi commerciali amministrativi” amministrativi commerciali” ed è rivolto agli adulti che abbiano necessità di conciliare gli studi con il lavoro e la famiglia.

Gli interessati, dal prossimo 23 ottobre, saranno impegnati per 2 pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle 20:00, all’interno dei locali della scuola media di viale Kennedy e durante gli altri giorni potranno beneficiare del supporto di una piattaforma di studio online, accessibile ai corsiti in ogni momento.

«Come Amministrazione e personalmente da insegnante – spiega Susanna Lorenzini, assessore alla Pubblica Istruzione della cittadina balneare – siamo consapevoli che quando possiamo contribuire nel dar vita ad azioni educative e formative, stiamo lavorando per la giusta crescita delle persone e ci è sembrato doveroso attivarci nei confronti di coloro che per vari motivi non hanno potuto terminare il loro percorso scolastico in età giovanile».

Il percorso per il raggiungimento del diploma di Stato si compie in 3 anni, o in 2 o 1 in caso di riconoscimento di crediti formali e informali. Nella piattaforma online sarà disponibile tutto il materiale di studio, quindi non si richiede l’acquisto di nessun tipo di testo. Le materie, oltre a quelle dell’area generale, italiano, storia, matematica e inglese, saranno: diritto, economia aziendale, 2° lingua straniera, tecniche della comunicazione e laboratorio di informatica.

«Progredire con l’arricchimento della propria conoscenza – aggiunge l’assessore – e essere noi amministratori pubblici in parte coloro che offrono questa opportunità, ci rende orgogliosi dell’iniziativa intrapresa assieme all’Istituto Bianciardi di Grosseto».

«Stiamo vivendo un complicato momento sociale ed economico – conclude Susanna Lorenzini – aggravato da tensioni di tutti i tipi che spesso fanno desistere nel compiere certe scelte di arricchimento personale. Credo che in situazioni come queste debba essere più pressante l’intervento delle istituzione pubblica, garantendo l’opportunità di accrescere la conoscenza individuale, offrendo tutte le possibilità disponibili».

Informazioni si possono avare chiamando il numero: 329.8420005 oppure andando a visitare il sito internet http://www.diplomarsionline.eu, sulla pagina Facebook Polo Bianciardi Istruzione o per posta elettronica: diplomarsionlineinformai@gmail.com.