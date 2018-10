Club Nautico Scarlino, Luca Vitale si aggiudica il Trofeo Mar di Maremma

SCARLINO – Continuano gli impegni velici del velista grossetano Luca Vitale atleta del Club Nautico Scarlino che con la premiazione di domenica 15 Ottobre, ha visto dominare il J80 Yankee Doodle al Trofeo Mar di Maremma organizzato dal Circolo Nautico Maremma, Circolo Amici della Vela, Club Velico Castiglione della Pescaia, Circolo Marco Vela Talamone, con il patrocinio del Comune di Grosseto, il Comune di Castiglione della Pescaia e il Parco Regionale della Maremma.

“Domenica è stata una giornata fantastica – dice Vitale – siamo scesi dal Platu 25 Bastian Contrario che ha fatto un ottimo primo posto di giornata nel Campionato Minialtura al Porto di Pisa, dopo essere stato protagonista con la stessa imbarcazione in tutta la stagione nella Platu 25 Championship 2018 Coppa Italia svolta nelle acque di Marina di Pisa e Livorno eccellentemente organizzato dallo Yacht Club Montecatini Straulino con la collaborazione del Porto di Pisa, per andare a ritirare l’ambito trofeo Mar Di Maremma che ha visto Yankee Doodle impegnato dal 27 Maggio al 23 Settembre in 12 prove in mare su percorsi di ogni tipo, dal bastone alla costiera”.

“Alla fine – conclude Vitale – la regolarità dei piazzamenti che vedono ben 5 primi posti su dodici prove, ci ha consentito di chiudere il campionato in vantaggio sulla velocissima imbarcazione Big Hell One e a seguire Sobek, davanti alle altre 13 imbarcazioni della flotta”.

In programma per i prossimi mesi il Campionato Invernale Minialtura di Pisa e Il Campionato Invernale di Punta Ala, che anticiperanno gli impegni velici del 2019.