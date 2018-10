Circolo Pattinatori, gli appuntamenti del weekend delle squadre giovanili

GROSSETO – Sarà una stagione particolarmente impegnativa quella del Circolo Pattinatori Grosseto che s’è iscritto ben quattro campionati federali, oltre che al minihockey, che prevede la disputa di una serie di concentramenti.

Domenica scorsa gli Under 17 targati Cielo Verde (nella foto di Mimmo Casaburi) hanno perso malamente la gara d’esordio contro il Sarzana e domenica cercheranno il riscatto sulla difficile pista dell’Ash Viareggio.

I primi a scendere in pista in questo weekend saranno gli Under 15 Cielo Verde allenati da Marco Zanobi, impegnati sul campo del Forte dei Marmi. Un primo test per verificare la condizione di un gruppo rinnovato, che può contare anche sull’arrivo di Valerio Gemignani, in prestito dall’Hc Castiglione. Ecco la rosa: Samuel Cardi, Dario Casini, Gabriele Pippi, Tommaso Giusti, Vittoria Masetti, Tobia Maria Tognarini, Lumi Burroni, Luca Peruzzi Squarcia, Valerio Gemignani (in prestito dall’HC Castiglione). All. Marco Zanobi.

Ancora una settimana di solo allenamento invece per gli Under 11 di Alessandro Saitta che, come tutti gli altri tecnici biancorossi, può contare sull’aiuto dell’esperto collaboratore tecnico Filippo La Spina e del preparatore dei portieri Lorenzo Camisoli. La rosa: Leonardo Balducci, Nicholas, Balducci, Tancredi Betti, Daniel Francis Casali, Miriam Josephine Casali, Mann Leonardo Convertiti, Sergio Croci, Leonardo Dorella, Nikolas Dervishi, Filippo Feri, Daniele Fonti, Francesco Masetti, Aleksander Muntean, Lorenzo Turbanti. All. Alessandro Saitta.