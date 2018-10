Alternanza scuola lavoro, le critiche del Fronte della Gioventù Comunista

GROSSETO – «L’ultima notizia che ci arriva in ambito scolastico su Grosseto, è di ieri: dalla Camera di Commercio della Maremma, verranno stanziati 156.142€ al fine di incentivare le imprese ad offrire percorsi di alternanza scuola-lavoro». Così si legge nella nota del “Fronte della Gioventù Comunista”.

«Questi finanziamenti però, ancora una volta andranno a favorire i guadagni delle aziende che continuano a speculare su un progetto basato sullo sfruttamento non retribuito degli studenti.

Alla luce del fatto che sono stati apportati tagli all’istruzione pubblica di sostanziale importanza, e che siamo in un momento in cui urge la necessità di stanziare un finanziamento strutturale sull’edilizia scolastica, sembrerebbe assurdo pensare che vengano ancora agevolate le aziende per favorire un piano di lavoro che già di per se non tutela gli studenti».

«Con questo progetto avviato prima dalla “Buona Scuola” e poi portato avanti dal governo M5S-Lega, perseveriamo nell’agevolare i privati e i padroni, piuttosto che pensare ad incentivare e coltivare quella che dovrebbe essere la sua Gioventù».