Opposizione: «Maggioranza in crisi, gli ultimi due consigli abbiamo garantito il numero legale»

CIVITELLA PAGANICO – «C’è crisi nella maggioranza del Comune di Civitella Paganico» a sostenerlo sono i consiglieri di minoranza Pier Carlo Pennacchini, Gianfranco Franceschini, Angelo Manus e Marco Salvi. «Negli ultimi due consigli comunali, il numero legale è stato assicurato dal senso di responsabilità dei consiglieri di minoranza che hanno così consentito il normale svolgimento dei lavori».

«Tale situazione deve trovare soluzione nella maggioranza che amministra il Comune in quanto la minoranza non è più disponibile a garantire, con la propria presenza, come nel passato, la regolare costituzione dell’Assemblea consiliare – proseguono i consiglieri di Cittadinanza attiva -. I consiglieri di minoranza ribadiscono di essere molto preoccupati con riguardo a tale situazione perché se l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandra Biondi non sarà in grado di assicurare il regolare svolgimento dei prossimi consigli comunali si potrebbe arrivare ad una paralisi amministrativa con riflessi negativi per tutti i cittadini. Si vedrà quindi al consiglio indetto per il giorno 22 ottobre, se la maggioranza sarà presente».