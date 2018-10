Volontari al Centro, alla galleria commerciale Aurelia Antica torna la due giorni del volontariato

GROSSETO – Lo scorso anno ha richiamato 15 mila visitatori e “Volontari al Centro” torna per replicare il successo della due giorni organizzata dal Cesvot di Grosseto e per raccontare il variegato e dinamico mondo del volontariato grossetano con video proiezioni e animazioni a cura delle 50 associazioni che partecipano all’evento e che presentano le loro attività in una piccola agorà allestita per l’occasione.

L’appuntamento è sabato 20 e domenica 21 ottobre, come da tradizione alla Galleria Commerciale Aurelia Antica (dalle 10 alle 20) per l’evento patrocinato dal Comune di Grosseto.

“Volontari al Centro è la festa delle associazioni che diventano protagoniste – commenta Silvia Sordini, presidente della Delegazione Cesvot di Grosseto – e da ogni parte del territorio grossetano vengono a raccontare i loro progetti, a rispondere alle domande dei cittadini e a parlare dei valori della solidarietà in una due giorni ricca di iniziative che, per il luogo dove è organizzata, il Centro commerciale Aurelia Antica, si presta a far dialogare mondi diversi, quello del profit e quello del no-profit e a coinvolgere magari anche chi non ha mai pensato davvero alle opportunità che si trovano nelle diverse realtà dell’associazionismo, che hanno sempre bisogno di nuove energie e idee”.

Il Comune di Grosseto non poteva mancare: “Ci sono persone che si impegnano quotidianamente dedicando tempo e sacrifici ai vari progetti delle associazioni – spiega l’assessore Chiara Veltroni -: grazie al Cesvot avremo la possibilità di incontrarle, tutte assieme, in una sola occasione, ascoltando ciò che hanno da raccontare. Lavorano tutto l’anno dietro le quinte senza chiedere niente in cambio. A loro, e ovviamente anche alle associazioni, va un grande ringraziamento anche da parte dell’A