Via libera al progetto per la riqualificazione della pista polivalente di Bagnore e del camminamento sotto al parco

SANTA FIORA – La Giunta Comunale di Santa Fiora ha approvato il progetto per la riqualificazione della pista polivalente di Bagnore e del camminamento che collega il parco alla pista.

“A breve andremo a gara – spiega il sindaco Federico Balocchi – anche se i lavori con tutta probabilità partiranno ad anno nuovo. Cercheremo comunque di iniziare il prima possibile”.

L’investimento complessivo previsto per i lavori è di 50mila euro. La vecchia pista, ormai fatiscente e per questo inutilizzabile, secondo il progetto del Comune sarà allungata e rimessa completamente a nuovo con una pavimentazione in resina colorata. Anche il camminamento pedonale, che dal parco di Bagnore consente di raggiungere la polivalente, sarà ristrutturato. L’accesso al piazzale avverrà attraverso un camminamento sorretto da massi ciclopici.

“E’ un intervento importante per la frazione di Bagnore e per i suoi abitanti – commenta il sindaco Federico Balocchi – la pista polivalente deve essere infatti un luogo di vita, uno spazio di incontro e di aggregazione, dove gli abitanti si recano per fare sport ma anche per organizzare eventi di carattere ricreativo, anche considerando che a fianco sarà realizzata un’area barbecue. Dopo i lavori sono certo che questo luogo tornerà ad essere utilizzato appieno.”