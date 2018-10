Rivoluzione Chelliana, parte il trasloco. Sospesi tuti i servizi, ecco cosa c’è da sapere

GROSSETO – Pochi giorni ancora e l’attuale sede della Chelliana in piazza Cavalieri 9 chiuderà le porte al pubblico. Lunedì 22 ottobre partiranno, infatti, le operazioni del trasloco che porterà lo spostamento di tutto il patrimonio documentario (libri, riviste, dvd, collezioni antiche e moderne, manoscritti ed altro per un totale di circa 120mila unità bibliografiche) dagli spazi di piazza Cavalieri a palazzo Mensini.

Da quella data saranno garantiti i servizi minimi di prestito e restituzione nelle sedi decentrate:

– nel punto biblioteca nello Spazio Soci Ipercoop Grosseto (al Centro commerciale Maremà) il venerdì dalle 17 alle 19;

– a Librincentro, nell’Ufficio relazioni con il pubblico in corso Carducci 1, aperto il lunedì dalle 10 alle 12.30 e il giovedì dalle 17 alle 18.30 (tel. 0564/488296);

– nel punto biblioteca Doctor Libro nella hall dell’ospedale della Misericordia, aperto dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13 (tel. 0564/483299).

Tutti i materiali già in prestito e con scadenza prevista dopo il 22 ottobre devono essere restituiti nelle stesse sedi decentrate.

Durante la chiusura della sede centrale il materiale che potrà essere preso in prestito nelle sedi decentrate sarà costituito esclusivamente dalle novità editoriali e non sarà possibile richiedere materiale conservato all’interno delle sale di piazza Cavalieri. Sarà inoltre escluso dal prestito tutto il materiale multimediale.

Servizi sospesi per tutto il periodo della chiusura della sede centrale in Piazza Cavalieri:

– rinnovi e prenotazioni sul materiale in prestito;

– prestiti interbibliotecari (compresi rete bibliotecaria provinciale, regionale e nazionale);

– servizio di Desiderata (proposte di acquisto);

– gruppi di Lettura;

– progetti didattici con le scuole;

– servizio di reference;

– prestito del materiale multimediale.

Contatti e info:

Direzione – tel. 0564488050, cell. 3316944301

Ufficio amministrativo – tel. 0564/488052

Punto biblioteca Librincentro c/o URP tel. 0564/488296

Punto biblioteca Doctor Libro c/o Ospedale tel. 0564/483299

Indirizzo mail info@chelliana.it

Sul sito www.chelliana.it tutte le informazioni e le disposizione previste per questo periodo.