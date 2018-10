Riparte la stagione del Grosseto Handball, al via sei formazioni

GROSSETO – Pochi giorni ancora e la Grosseto Handball inaugurerà la nuova stagione agonistica 2018-2019. Sei squadre per altrettanti campionati regionali di pallamano.

Al via tre formazioni maschili, con la senior impegnata nel campionato di serie B, quindi una formazione giovanile Under 19 e una Under 17. In campo femminile scenderanno invece in campo una squadra Under 15 e una Under 19. In programma anche la partecipazione alla Coppa Toscana Umbria Liguria con la squadra senior femminile.

Quest’anno è stata ampliata la rosa dei tecnici a disposizione della società e tanto è il lavoro che si sta svolgendo con le scuole per diffondere la cultura della pallamano tra i bambini, a partire dalle prime elementari, quale strumento didattico-educativo e di condivisione dei valori dello sport, nella sua accezione più assoluta.

Anche le scuole medie fruiscono del contributo fornito dalla società, come ampliamento della scelta formativa attraverso un progetto “scuola pallamano”, molto richiesto in ambito scolastico. Anche a Nomadelfia Grosseto Handball è presente per contribuire nella crescita sportiva dei ragazzini attraverso l’accrescimento della conoscenza di questa splendida disciplina.

Il prossimo week end, a partire da sabato 20 ottobre, ore 18.30, una girandola di incontri con la serie B maschile subito in campo in un interessante derby con i cugini dell’Olimpic Massa Marittima. A seguire l’Under 17 si scontra con i pari età della Pallamano Montecarlo. Domenica mattina l’under 19 vola in trasferta a Follonica. Quindi il 27 ottobre prima partita per l’Under 15 femminile e il successivo 10 novembre sarà la volta dell’under 19 femminile.

Nota di rilievo, nella prima pausa di campionato, Grosseto Handball parteciperà alla Champions Cup di Beach Handball e si scontrerà con i migliori 15 club d’Europa nell’evento della European Handball Federation organizzato a Catania, dal 1° al 4 novembre 2018.

“Una stagione che si prefigura impegnativa per tutte le nostre squadre che”, aggiunge ancora il Presidente Franco Miglianti, “non potrà che essere ricca di soddisfazioni ma, è inutile nascondersi, risultati e soddisfazioni potranno arrivare solo se a monte ci sarà la voltontà di tutti, di impegnarsi a fondo e costantemente”.

Dopo i notevoli risultati raggiunti in estate nel Campionato Italiano di Beach Handball, una vittoria esaltante maturata grazie all’impegno e la determinazione di tutta la società, la fiducia è ancora alta e farà sicuramente da volano di spinta per raggiungere obiettivi sempre più di rilievo.