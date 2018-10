GROSSETO – Quasi 340 grammi di marijuana in casa e una serra con nove piante di cannabis in garage. Un grossetano di 39 anni è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Grosseto per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel garage è stato ritrovato anche altro materiale utilizzato per la coltivazione come lampade, fertilizzanti, umidificatori, lavatrice per estrazione di resina, sistema d’irrigazione a goccia.

Le indagini erano scattate dopo che gli uomini della Squadra mobile erano riusciti a sapere che l’uomo teneva in casa una quantità ragguardevole di marijuana. Per questo nella giornata di oggi gli agenti hanno predisposto un servizio di appostamento nei pressi dell’appartamento dell’uomo e poi hanno effettuato una perquisizione che ha permesso di ritrovare dentro l’abitazione 339,56 grammi di Marijuana.

La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua casa in attesa della convalida.