Piano strutturale: in Comune si disegna la Grosseto che verrà

GROSSETO – Inizia il lavoro di revisione del Piano strutturale e della definizione del Piano operativo. Oggi, presso il palazzo municipale, l’architetto di Firenze Silvia Viviani che, assieme al suo staff, si occuperà della revisione e stesura dei due strumenti urbanistici, ha incontrato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi e i dirigenti e i tecnici dell’Amministrazione comunale.

“Inizia una nuova fase di grande rilevanza per la città – spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: in questi mesi saranno riscritti gli assetti e le destinazioni d’uso del nostro territorio, grazie all’impegno dei nostri tecnici e di professionisti esterni. La visita che abbiamo ricevuto oggi è stata l’occasione per augurare a tutti buon lavoro e conoscere quello che adesso è a tutti gli effetti l’Ufficio di Piano”.

L’Ufficio di Piano troverà sede in piazza Lamarmora a Grosseto, con spazi dedicati proprio a questa mission. “Le attività del nostro settore – spiega l’assessore Fabrizio Rossi – si riorganizzeranno sulla base di questo importante obiettivo, che oggi prende ufficialmente il via. I due strumenti più importanti nella pianificazione serviranno anche a dare nuovo slancio all’economia, creando grandi possibilità di crescita, valorizzando al tempo stesso l’esistente e prevedendo nuove occasioni di sviluppo”.