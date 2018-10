Maxi furto nelle cucine della Cava: portati via freezer e cibo per oltre 15 mila euro

ROSELLE – 15mila euro tra quanto portato via e le porte e finestre forzate e danneggiate. Ladri si sono introdotti la scorsa notte nel “Centro cottura” dell’Uscita di Sicurezza, che si trova nella struttura della Cava di Roselle. I malviventi, sicuramente più di uno, hanno portato via tutto il cibo conservato nella dispensa oltre ad un grosso freezer. Gran parte degli strumenti da lavoro, pentole, padelle, coltelli. Inoltre per rubare hanno scassinato e danneggiato tre porte e una finestra.

Lì viene gestito il servizio di catering e di mensa giornaliera di cui usufruiscono alcune strutture. Tra l’altro c’era il cibo acquistato per alcuni rinfreschi che avrebbero dovuto tenersi oggi. Per quanto riguarda la mensa i cuochi sono stati ospitati in altre strutture e riusciranno comunque a garantire il servizio. «`Un’azione che ci costerà diverse migliaia di euro – affermano dall’organizzazione della Cava -, tra i beni rubati e i gravi danni alla struttura, e che è stata, chiaramente, denunciata alle autorità. Ci scusiamo con tutti i nostri clienti se nei prossimi giorni non potremo effettuare il servizio di catering. Ci siamo, comunque, organizzati per garantire i pasti alle nostre strutture».