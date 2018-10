ORBETELLO – Da qualche giorno a questa parte il paesaggio del paese lagunare è stato arricchito dall’arrivo della ruota panoramica. E’ la prima volta che quest’attrazione viene istallata ad Orbetello.

La struttura è alta circa 25 metri e può ospitare un massimo di 64 persone e si trova al “quadrato” sulle mura di Levante. Sarà possibile usufruire della nuova attrazione fino al quattro Novembre, giorno di chiusura di Gustatus.

<< La ruota panoramica da’ prestigio ad un paesaggio già meraviglioso – commenta il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti – è la prima volta che un’attrazione del genere viene istallata nel nostro paese. L’attuale amministrazione ha voluto rendere ancora più speciale una manifestazione che arriva quest’anno al suo tredicesimo compleanno e che di volta in volta guadagna sempre più importanza a livello nazionale ed internazionale – aggiunge – il Comune non ha pagato niente per fare arrivare la ruota, semplicemente abbiamo concesso l’utilizzo del suolo pubblico. Siamo molto contenti della partecipazione dimostrata all’inaugurazione e nei giorni scorsi.>>

Il costo del biglietto è di cinque euro per gli adulti e quattro per i bambini.