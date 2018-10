I principi dell’educazione finanziaria: lectio magistralis al Polo universitario

GROSSETO – L’inizio dell’anno accademico 2018/19 coincide con il Mese dell’Educazione Finanziaria, indetto dal Comitato per la Programmazione ed il Coordinamento delle attività di Educazione Finanziaria, che è stato costituito dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dall’1 al 31 ottobre 2018 il Comitato promuove attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse economiche personali e familiari. Su questa linea la Fondazione Polo Universitario Grossetano, l’Università degli Studi di Siena, il Liceo Sociale Economico Rosmini Banca Tema – Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo, la Provincia ed il Comune di Grosseto organizzano il 19 ottobre una Lectio Magistralis del dottor Cristiano Iacopozzi dal titolo “I principi dell’educazione Finanziaria”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle Giornate del Diritto e dell’Economia, proposte per il quarto anno consecutivo: si tratta di appuntamenti in cui gli studenti universitari e liceali hanno l’opportunità di seguire seminari su temi attuali del diritto e dell’economia, tenuti da professori universitari e specialisti del settore.

Il dott. Cristiano Iacopozzi, docente di Asset Allocation presso l’Università degli Studi di Siena, terrà una lezione sull’educazione finanziaria e sulla gestione del risparmio delle famiglie attraverso una corretta diversificazione del rischio: “Temi come la conservazione nominale del capitale, il mantenimento del potere d’acquisto, quanto incide il reinvestimento sui flussi intermedi, l’inflazione ed il rischio in relazione agli investimenti, sono strumenti culturali indispensabili per i giovani che si preparano ad affrontare gli studi nel settore economico, e più in generale danno loro consapevolezza della complessità del mondo della finanza.” – afferma il dottor Iacopozzi. Il Direttore Generale di Banca Tema Fabio Becherini presenterà la conferenza aperta al pubblico, che si terrà nell’Aula Magna presso la sede della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori 43 dalle ore 10 alle 12.