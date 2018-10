Dall’Elba a Rosignano, tutte impegnate in trasferta le squadre della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Weekend con tutti impegni esterni per le rose della Pallavolo Grosseto. Si inizia sabato 20 ottobre alle ore 21 con l’incontro a Borgo a Buggiano, contro la squadra AM FLORA per il gruppo Luca Consani Grosseto guidato da Stefano Spina ed impegnato nel campionato di serie C.

Si prosegue sempre di Sabato ma questa volta all’Isola d’Elba e alle ore 12.00 dove le Under 18 della Elettromare allenate da Roberto Baffigi se la vedranno contro la temibile Pallavolo Elba.

Domenica alle ore 16 infine trasferta a Rosignano per il team Azzurra Grosseto di Ilaria Colella, che affronterà le padrone di casa del Volley Sei Rose.

Ancora niente impegni ufficiali per le Under 13 e Under 16, in attesa dei calendari definitivi.