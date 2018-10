Basket Follonica, gli Under 18 pronti a esordire lunedì contro il Meloria Livorno

FOLLONICA – Inizierà lunedì 22 ottobre alle ore 19.30 al Palagolfo affrontando il Meloria Livorno il campionato Under 18 Silver del Follonica Basket guidato da Giuliano Vichi con assistenti Dario Pietrafesa e Giacomo Fedi.



Si cominceranno a vedere i primi frutti del lavoro fatto in pre-season che ha visto i ragazzi azzurri effettuare molte amichevole con Valdicornia, San Vincenzo, Gea Grosseto, Argentario ed Arezzo cercando il miglior affiatamento e gioco di squadra.



Il campionato, che prevede le annate 2001-02 con annessi i 2003, vedrà gli azzurri confrontarsi con molte squadre del 2001, cosa che potrebbe portare alcune difficoltà di tipo fisico atletico che dovranno essere compensate con un gioco di squadra attento e concentrato.



La formula del campionato prevede una prima fase di andata e ritorno che si chiuderà il 4 marzo 2019; una seconda fase partirà il 17 marzo con due livelli distinti con le prime 2 di ognuno dei 6 gironi che si disputeranno l’accesso alle Final Four per il titolo regionale e le altre per le Final Six della Coppa Toscana.

I ragazzi di Vichi partono a fari spenti e partita dopo partita dovranno trovare il loro ruolo in questo campionato. Questo il roster: Andrea Babboni, Antonio Bagnoli, Lorenzo Bartolozzi, Diego Biagetti, Lorenzo Bianchi, Francesco Contrino, Nicolò Fusco, Giacomo Marchi, Filippo Petri,Lorenzo Pinzaferri, Davide Presenti, Alessandro Ranieri, Thomas Rocchiccioli, Lorenzo Vichi, Leonardo Villani.

Il programma della 1a giornata:

Follonica-Meloria Livorno

Gea Grosseto-Fides Livorno

Pielle Livorno-Piombino

Rosignano-Pallacanestro Grosseto

Argentario-Elba