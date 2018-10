Asili nido: tutte le richieste accolte, 73 posti in convenzione

GROSSETO – Sono 73 le famiglie dei bambini in lista di attesa nella graduatoria per gli asili nido comunali che hanno fatto domanda per accedere a un posto in convenzione negli asili nido privati, autorizzati e accreditati che hanno aderito alla manifestazione di interesse all’avviso pubblico Por Fse 2014/2020 della Regione Toscana.

Con i fondi assegnati dalla Regione Toscana, pari a 266.491 euro in 73 hanno potuto iscrivere i propri figli, per l’anno educativo 2018/2019, nelle strutture individuate.

“Tutte le richieste – fanno sapere il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi educativi e alla Pubblica istruzione Chiara Veltroni – sono state soddisfatte andando a fornire un ulteriore servizio alle famiglie in graduatoria”.