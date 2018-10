Alimentazione, nutrizione e autismo: i temi dei prossimi incontri targati “Familiar-mente”

GROSSETO – Venerdì 19 ottobre, il progetto promosso dal Comune di Grosseto fa tappa nel capoluogo, in via Mozambico, a Roccastrada e a Scansano, Apputamenti gratuiti per i genitori dei bambini dagli 0 ai 6 anni

Dalla nutrizione nei primi anni di vita all’autismo infantile, passando per le diverse difficoltà che possono incontrare i genitori. Sono tanti i temi che saranno tratti venerdì 19 ottobre con i tre incontri in programma per il progetto “Familiar-mente. Uno sguardo sull’essere genitore”, promosso dal Comune di Grosseto, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Roccastrada, Scansano, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Campagnatico, il Coeso Società della Salute e l’Azienda Usl Toscana sud est e con il sostegno della Regione Toscana.

Dalle 17 alle 19, quindi, momenti di confronto con esperti, liberi e gratuiti per i genitori di Grosseto e Castiglione della Pescaia, Roccastrada e Scansano.

I primi, infatti, potranno incontrare il pediatra Alessandro Monaci al nido d’infanzia “L’Aquilone” in via Mozambico a Grosseto. In particolare, il dottor Monaci, parlerà dell’alimentazione nei primi anni di vita e di come questa possa condizionare lo stato di salute in età adulta.

Anche a Scansano nella biblioteca comunale “Busatti” di via Diaz, si parlerà di alimentazione con Anna Sabatino: dall’allattamento in poi, la pediatra parlerà delle corrette abitudini alimentari e dei problemi che, invece, possono insorgere con comportamenti sbagliati.

A Roccastrada, nella biblioteca comunale “Gamberi” di piazza Dante Alighieri, Ettore Caterino, neuropsichiatra infantile tratterà il tema dello spettro autistico: come occuparsi di un bambino autistico e come gestire una diagnosi di questo tipo.

I prossimi appuntamenti in programma – Il progetto “Familiar-mente” continua il suo viaggio nel Grossetano, venerdì 26 ottobre, quando il pediatra Alessandro Monaci incontrerà a Paganico le famiglie residenti nel comune di Civitella Paganico e di Campagnatico. Sabago 27 ottobre, invece, appuntamenti a Roccastrada con la dottoressa Silvia Toschi, pedagogista, e a Scansano con il dottor Ettore Caterino. Il calendario completo degli incontri è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.grosseto.it