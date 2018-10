Verso il Trofeo Maremma, Maestrini: “Partire col numero uno è una motivazione in più”

FOLLONICA – Una programmazione impreziosita dalle strade del Campionato Italiano Rally che è in via di conclusione proprio sulle strade “di casa”: Leopoldo Maestrini è pronto ad indossare tuta e casco ad appena una settimana dalla “top ten” del Rally Due Valli tornando ad abbracciare il volante della Skoda Fabia R5 al Trofeo Maremma, appuntamento in scena nel fine settimana a Follonica.

L’occasione di ringraziare i partner locali che lo hanno accompagnato durante il percorso tricolore, quella che Leopoldo Maestrini è pronto a sfruttare nell’entroterra follonichese, assecondato alle note da Daniele Michi per i colori della scuderia PSG Rally.

Una presenza, quella di Leopoldo Maestrini, che gli ha assicurato il numero uno sulle fiancate della vettura: “Partire con il numero uno, sulle strade di casa, è una gran bella soddisfazione – il commento di Leopoldo Maestrini – un motivo in più per cercare un risultato positivo davanti a chi mi ha sostenuto in questa splendida stagione”.

Il Trofeo Maremma sarà chiamato a decidere le sorti del Campionato Regionale Toscano ed interesserà Follonica nelle giornate di sabato – con la disputa della prova spettacolo del Palagolfo – e della domenica, con i protagonisti che affronteranno le restanti prove in programma.