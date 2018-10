Presidenti di seggio e scrutatori: aperte le iscrizioni per essere inseriti nell’albo

Possono assumere l’incarico di presidente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni e requisiti: iscritti nelle liste elettorali del Comune e vi siano residenti o dimoranti abitualmente, di buona condotta morale, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Sono esclusi dalle funzioni di presidente coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età, i dipendenti dei ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, gli appartenenti a forze armate in servizio, i sanitari delle A.S.L. che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione.

Gli interessati all’iscrizione nell’elenco delle persone idonee a svolgere i compiti di scrutatore, hanno tempo per fare domanda entro il 30 novembre e per essere ammessi a questo albo, devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: elettori del Comune, aver assolto agli obblighi scolastici, non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. Anche in questo caso tutta la documentazione è reperibile sul sito internet del Comune.

Ulteriori informazioni si possono avere telefonando al numero: 0564927215 o recandosi presso l’ufficio Elettorale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30, martedì giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30