Nazionale, gli specialisti del salto con l’asta in raduno in Maremma

GROSSETO – Ancora un appuntamento a Grosseto con gli azzurri dell’atletica. Riparte la stagione dei raduni nazionali e il capoluogo maremmano è pronto ad accogliere lo stage dedicato al salto con l’asta, da mercoledì 17 a domenica 21 ottobre.

Cinque giornate in cui saranno impegnati otto atleti del progetto sviluppo “under 25″ tra cui spicca il nome della campionessa italiana assoluta, la reatina Roberta Bruni. Al femminile presenti anche la veneta Elisa Molinarolo, ex tricolore della specialità, e la 19enne friulana Rebecca De Martin. Sono invece cinque gli uomini convocati a cominciare dal romano Alessandro Sinno, che quest’anno si è migliorato per salire a quota 5.55.

Insieme a lui si alleneranno nello stesso periodo l’emiliano Francesco Lama, il torinese Matteo Capello, un altro junior come il vicentino Andrea Marin e quindi il ventenne triestino Max Mandusic, che torna a Grosseto dove ha raggiunto la finale degli Europei under 20 nella scorsa stagione. A coordinare il raduno per lo staff tecnico federale sarà il grossetano Andrea Giannini, advisor del gruppo salti come responsabile nazionale del salto con l’asta.