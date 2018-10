Le tante “piccole rivoluzioni” di Internet

Non è difficile notare come il web ha cambiato radicalmente il nostro stile di vita e le nostre abitudini, tanto da tracciare un solco netto fra le vecchie generazioni, che di internet sanno ben poco, e i giovani, perfettamente a loro agio (e a volte dipendenti) dalle possibilità che offre.

Le email, i social come Facebook e Twitter, e più recentemente Whatsapp hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare e di mantenerci in contatto. Chi ricorda più i vecchi tempi in cui per contattare un amico bisognava inviare un sms? Senza contare che sono il nuovo veicoli di informazione: non è un caso, ad esempio, che i politici utilizzino ormai soprattutto i canali social per le campagne elettorali o per comunicare con i propri elettori; senza contare che anche le istituzioni affidano a Twitter e Facebook messaggi e comunicazioni importanti.

Ma la rivoluzione è anche soprattutto dal punto di vista della libertà di parola. Sui social chiunque può esprimere la sua opinione, discutere, trovare chi la pensa come lui. Se prima i mezzi di diffusione dell’informazione erano pochi e “controllati” (tv, radio, quotidiani), adesso chiunque ha l’opportunità di far valere il proprio punto di vista. Indubbiamente una conquista, ma che ci obbliga a fare attenzione a come viene utilizzata. La diffusione delle fake news e dei cosiddetti hater (chi utilizza internet per offendere o attaccare qualcuno) è un esempio della deriva, indubbiamente negativa, che questo nuovo diritto di espressione porta con sé.

Anche il nostro modo di fare acquisti è stato radicalmente modificato dalla “rivoluzione digitale” di questi ultimi anni. L’e-commerce è una realtà, ed è una tendenza in continua crescita. Basta dare un’occhiata ai numeri per capire la portata del fenomeno: nel 2016, nel nostro paese circa 19 milioni di persone hanno utilizzato internet per fare acquisti (circa il 30% della popolazione del nostro paese), mentre il 60% degli italiani a spulciato almeno una volta sul web alla ricerca di un prodotto particolare. Acquistare online è ormai la normalità. D’altronde, non è difficile capire perché: spesso i siti di e-commerce offrono promozioni particolarmente convenienti e garantiscono una possibilità di scelta maggiore. Per le aree più isolate, come paesini di provincia o frazioni, in cui magari per raggiungere un grande magazzino c’è bisogno di spostarsi nella città più vicina, la possibilità di fare acquisti semplicemente dal pc di casa e di farsi consegnare il tutto a domicilio è di per sé una piccola rivoluzione.

Internet, insomma, modificato a volte in maniera radicale la nostra società. Una rivoluzione che ha portato innumerevoli benefici, ma che richiede di ancora più attenti all’utilizzo che facciamo di questo strumento dalle possibilità enormi.