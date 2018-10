Lavori al cimitero: una parte rimane chiusa per Ognissanti e Defunti

GROSSETO – Il governatore della Misericordia di Grosseto Edoardo Boggi, sin dalla ripresa in agosto dei lavori di straordinaria manutenzione ancora in corso ed in vista delle festività dei Santi, si è adoperato per trovare una soluzione, con la direzione dei lavori, al fine di permettere l’accesso ai visitatori, eventualmente accompagnati dal suo personale dipendente e volontario, all’ala interessata. Purtroppo, però, per problemi di sicurezza strutturale non sarà possibile accedere all’ala in manutenzione, per le festività del 1 e 2 Novembre 2018.

«Ci scusiamo dei disagi arrecati – scrive il governatore Boggi in una nota – nella speranza che i suddetti lavori siano ultimati il prima possibile».

L’orario delle iniziative e celebrazioni eucaristiche che, in suffragio dei defunti, si svolgeranno presso il cimitero cittadino di via Aurelia Nord, nei giorni 1 e 2 novembre.

• 1 Novembre Festa di tutti i Santi ore 15,30: S. Messa celebrata dal Cappellano Don Ivano Rossi

• 2 Novembre Commemorazione dei fedeli defunti ore 10,00 ore 11,15 ore 15,00 ore 15,30 S. Messa celebrata dal Cappellano Don Ivano Rossi Deposizione corona al Monumento dei Caduti 4° Stormo Recita S.Rosario S.Messa celebrata da S.E. Mons. Rodolfo Cetoloni – Vescovo di Grosseto. Al termine del Sacro Rito il Vescovo impartirà dall’obelisco centrale del Campo Santo, la tradizionale benedizione ai presenti ed ai defunti.

Nei giorni dal 28 ottobre al 2 novembre il cimitero rimarrà aperto, con orario continuato, dalle ore 8,30 alle ore 18,00.