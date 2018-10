Il team Crosa Bike ci riprova con L’Unica, preiscrizioni aperte per la crono a squadre

FOLLONICA – Dopo il rinvio del 23 settembre per questioni organizzative, si torna sui pedali con il gruppo Crosa Bike. E domenica 28 ottobre sarà grande spettacolo, soprattutto per chi seguirà la prova, con la cronometro a sei di Follonica.

“L’Unica”, valida come terzo trofeo Crosa Service, prevede il ritrovo dalle 7,30 all’Hotel Letizia, sull’Aurelia Vecchia, nella città del golfo. Alle 9,30 la partenza della prima squadra, poi a seguire le altre ogni tre minuti. Il percorso è vallonato, giungerà fino al Bivio Rondelli per poi fare ritorno alla partenza. Preiscrizione obbligatoria fino al 26 ottobre al costo di 90 euro a squadra. La gara è organizzata in collaborazione con la lega ciclismo Uisp e con il patrocinio dei Comuni di Follonica, Massa Marittima e Suvereto.

Per informazioni tecniche 3281345091, 3285464361; per informazioni organizzative 3487408805 o 3487028420.