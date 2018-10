Il sindaco cambia il segretario: in Comune arriva Fimmanò

GAVORRANO – Nuovo segretario comunale per Gavorrano e Scarlino. È Domenico Fimmanò che da questa settimana entra in servizio al posto di Roberta Pireddu.

«Cambia il dirigente apicale dei due Comuni – spiega in una nota il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi – per avere un’azione amministrativa più incisiva e, principalmente per il Comune di Gavorrano, una riorganizzazione della macchina dell’ente vista anche la scarsità di risorse umane a disposizione, situazione che merita attenzione e determinazione nelle scelte da effettuare. La scelta è ricaduta su una persona di esperienza e valore professionale. Il nuovo Segretario Comunale è Domenico Fimmanó, 62 anni, impiegato fino alla scorsa settimana nei Comuni di Porcari e Bagni di Lucca, in provincia di Lucca».

Tra le esperienze professionali di Fimmanò anche quella di segretario del Comune di Castiglione della Pescaia.