Il Nippon Bu-Do Gavorrano archivia due tornei con tante buone prestazioni

GAVORRANO – Doppio appuntamento per i judoka della società sportiva dilettantistica gavorranese nel recente fine settimana a Follonica, con il trofeo memorial Macaluso riservato alle classi agonistiche, ed il trofeo memorial Lamberti per le categorie giovanili non agonistiche.

Molti sono stati gli atleti rosso blu che hanno partecipato, tanto l’entusiasmo e l’impegno profuso ed i risultati non hanno tardato ad arrivare, con una pioggia di medaglie per quasi tutti gli atleti in gara.

Da sottolineare la prestazione dei fratelli Colanera Kevin e Michelle, impegnati nella categoria Esordienti e Cadetti, ed entrambi piazzati al secondo posto, perdendo per un soffio la rispettiva finale di categoria dopo una splendida scalata contraddistinta da numerosi ippon dopo pochi secondi di competizione, peccato non aver coronato il sogno del gradino più alto del podio che assolutamente avrebbero meritato.

Questo è il primo impegno agonistico della società dopo la prematura scomparsa del Maestro Furio Benelli, la cui memoria spinge i tecnici Andrea Biondi, Gioia Sanfilippo e Del Piano Serena, al massimo impegno per onorarne il ricordo e continuare il percorso sportivo ed educativo intrapreso.

Forte soddisfazione da parte della presidente della Nippon Bu-Do Gavorrano Daniela Contessa per i risultato degli atleti del settore judo.