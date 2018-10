“Dona la Spesa”: in Toscana raccolte 40 tonnellate di prodotti alimentari nei negozi Unicoop Tirreno

GROSSETO – Per il decimo anno consecutivo la colletta alimentare Dona la Spesa, svoltasi in 88 punti vendita di Unicoop Tirreno sabato 13 ottobre, ha mostrato il grande sentimento di solidarietà di clienti, soci, volontari e dipendenti della Cooperativa che si sono prodigati a raccogliere generi alimentari da donare alle famiglie bisognose attraverso le oltre 150 associazioni onlus che operano nei diversi territori. Le 59 tonnellate raccolte rappresentano un vero e proprio record per l’iniziativa di solidarietà Coop.

La raccolta di quest’anno nei punti vendita Coop delle regioni in cui è presente Unicoop Tirreno (Toscana, Lazio e Umbria), si è conclusa con un totale di prodotti alimentari raccolti pari a 59 tonnellate per un equivalente di 118.000 pasti. Nei punti vendita della Toscana sono state raccolte 40 tonnellate di prodotti. La colletta alimentare Dona la Spesa è un esempio concreto di solidarietà locale che va a vantaggio dei singoli territori dove si attiva. Il buon esito di questa iniziativa è dovuto al fatto che le persone coinvolte sanno dove sono indirizzati gli aiuti, per cosa servono e da chi sono utilizzati.

Anche quest’anno si è messo in moto il sistema di attivismo sociale e solidale radicato nella Cooperativa che, per raggiungere dati di raccolta così importanti, necessita del lavoro di una squadra composta complessivamente da oltre 1.000 persone tra volontari delle associazioni territoriali (questo anno oltre 150 gruppi locali), soci e dipendenti Coop.