“Contratto di lavoro per le imprese edili – Il nuovo accordo del 18 Luglio 2018”: incontro promosso dall’Ance

Con l’accordo sono auspicate importanti ricadute economiche per l’edilizia della Provincia di Grosseto, avendo inserito qualificate azioni unitarie per il rilancio del settore.

Sono previsti aumenti economici per operai ed impiegati, l’istituzione di un Fondo Sanitario Nazionale per i lavoratori dell’edilizia, incentivi per promuovere l’occupazione giovanile e le nuove assunzioni coniugate ai prepensionamenti ed inoltre è previsto un consolidamento del sistema degli Enti bilaterali (Cassa Edile della Provincia di Grosseto, Scuola Edile Grossetana, Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza in edilizia).

All’incontro parteciperanno le imprese associate all’ANCE Grosseto, i liberi professionisti esperti in materia, tra cui i Consulenti del Lavoro il cui Ordine ha riconosciuto il seminario valido anche per i crediti formativi.

Relazionerà Beatrice Sassi Direttore Area Relazioni Industriali e Affari Sociali dell’ANCE e coordinerà i lavori Mauro Carri Direttore ANCE Grosseto.