Circolo Pattinatori, il giovane portiere Tommaso Bruni convocato in azzurro

GROSSETO – Il Ct azzurro Massimo Mariotti ha convocato il portiere del CP Grosseto Edilfox Tommaso Bruni per un raduno della nazionale Under 19/Under 17 che si svolgerà a Camaiore lunedì 29 e martedì 30 ottobre.

Bruni, classe 2003, titolare dell’Under 17 biancorossa e secondo di Saitta in serie B, è uno dei più giovani tra i convocati: ha la stessa età di Alessio Caroli e Alessandro Orlandi e solo Matteo Cardella (2004) ha un anno in meno. Mariotti ha voluto premiare la sua crescita di rendimento. Il programma dei raduno ci sono tre allenamenti, con una doppia seduta di martedì. Bruni sarà seguito dal preparatore dei portieri Alessandro Cupisti.

Nell’elenco dei giocatori scelti da Mariotti ci sono anche quattro giovani follonichesi.

La lista dei convocati: Gabriele Irace (2002, Follonica), Francesco Venè (2001, As Viareggio), Federico Ferrari (2002, Correggio), Nicolò Salines (2002, As Viareggio), Tommaso Bruni (2003, C.P. Grosseto), Mattia Spagnolo (2001, As Viareggio), Serse Cabella (2001, Follonica), Gabriele Gavioli (2001, Correggio), Matteo Tavoni (2001, Sarzana), Niccolò Pucinelli (2001, Cgc Viareggio), Francesco Banini (2002, Follonica), Elia Petrocchi (2002, As Viareggio), Matteo Pardini (2002, As Viareggio), Diego Casari (2002, Correggio), Luca Lombardi (2002, Cgc Viareggio), Morgan Antonioni (2002, Forte dei Marmi), Ernerst Cinquini (2002, Cgc Viareggio), Alessandro Orlandi (2003, Cgc Viareggio), Alessio Caroli (2003, Correggio), Matteo Cardella (2004, Cgc Viareggio).