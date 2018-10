Cgil a congresso: al via domani la due giorni del sindacato maremmano

GROSSETO – Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre il “granaio lorenese” di Spergolaia ospiterà il XXI congresso della Camera del lavoro territoriale di Grosseto, appuntamento che precede il XVIII congresso nazionale della Cgil che si terrà a Bari alla fine del prossimo gennaio.

«Questo congresso della Camera del lavoro – sottolinea il segretario provinciale della Cgil, Claudio Renzetti – cade in un momento delicato per il nostro territorio, oltre a costituire un appuntamento qualificante per la vita della nostra organizzazione sindacale. Sarà un congresso ricco di contenuti nel corso del quale discuteremo dell’impostazione politica da dare al lavoro della Cgil per i prossimi anni, che non saranno semplici, ma anche della nostra idea di rilancio dell’economia maremmana, da troppi in anni in evidente sofferenza. La Cgil come ha sempre fatto, avanzerà le proprie proposte consapevole di rappresentare una vasta componente del mondo del lavoro. Mi auguro che sin dalle prossime settimane ci siano le condizioni per dare gambe insieme agli altri interlocutori del mondo economico e istituzionale a una strategia per riprendere il cammino della crescita economica».

La Cgil arriva al congresso dopo che in provincia si sono svolte 274 assemblee nei luoghi di lavoro, con 4.500 persone che hanno preso parte alla votazione dei due documenti congressuali. Il documento politico “Il Lavoro è” ha ottenuto il 98,68% dei consensi.

La giornata di giovedì vedrà dopo il saluto dell’Anpi provinciale la relazione del segretario uscente Claudio Renzetti. A seguire l’illustrazione del “progetto Grosseto” – analisi e proposte per il rilancio economico della provincia – e dei tre focus su sanità, industria 4.0 e demografia.