Via gli alberi per far posto alla ciclabile: «Saranno sistemati in altre vie»

GROSSETO – Proseguono i lavori per la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra la stazione ferroviaria di Grosseto e il ponte sul fiume Ombrone in località la Barca.

Dopo il tratto tra via Meda-via Aldo Moro e via Alberto Sordi, nelle prossime ore inizieranno gli interventi nel tratto urbano che va da piazza Marconi a via Meda.

I lavori per la pista ciclabile e pedonale comporteranno in questo caso, come da progetto, l’abbattimento delle alberature in via Mameli (aceri campestri) e in viale Sonnino (sophora japhonica), dal momento che non è stato possibile trovare altre soluzioni per preservare le stesse piante.

Al fine di mantenere la consistenza del patrimonio verde cittadino, così come previsto dal Regolamento comunale del Verde pubblico, ogni albero abbattuto sarà sostituito con altre essenze, da collocare in una zona diversa della città; in questo caso saranno sistemate nuove alberature nello spartitraffico centrale di via Einaudi, nel tratto compreso tra via della Repubblica e via De Nicola.