GROSSETO – Allerta meteo per domani in provincia di Grosseto. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per temporali forti e pioggia con rischio idrogeologico e idraulico al reticolo minore, dalle 13 di oggi martedì 16 ottobre 2018 alle ore 20 di domani mercoledì 17 ottobre 2018.

Prestare la massima attenzione in caso di fenomeni intensi.