Lorenzo Mussio guida con l’oro nel triathlon la carica dei ragazzi di Skeep a Prato

PRATO – Lorenzo Mussio dell’Asd Skeep Grosseto ha vinto nel fine settima scorso la gara di triathlon organizzata dalla Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale all’interno dell’8° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Fondo su Pista, che si è svolto sabato scorso a Prato.

Erano state invitate, come ospiti di riguardo, la società di Cristiana Artuso e la Acsi Atletica Sport di Montelupo Fiorentino, ovvero le due compagini maggiormente rappresentative in Toscana dell’impegno verso questi atleti speciali; per loro, dimostrando grande sensibilità, le “Fiamme Rosse” avevano predisposto, fra una prova e l’altra del loro campionato, una gara di triathlon incentrata sui 60 metri, sul salto in lungo da fermo e sul lancio del vortex.

Straordinaria la prestazione di Mussio che ha stracciato tutti nella prova di velocità, ha dato mezzo metro al secondo nel salto in lungo e si è piazzato al secondo posto nel vortex, per una classifica finale che lo ha visto doppiare l’avversario a lui più vicino.

Bene anche gli altri portacolori di Skeep Masha Bruchi, Luigi ed Alessio Orefice, Davide Bocchi e Michele Socci, che hanno tutti migliorato le rispettive prestazioni personali; una citazione particolare per Bocchi, che ha partecipato fuori classifica alla gara dei 1000 metri dei pompieri, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria.