Estorsione: anziano si innamora della prostituta. Lei lo minaccia e gli prosciuga il conto in banca

FOLLONICA – Due prostitute sono state arrestate con l’accusa di estorsione. Le due donne, 30 anni, si sarebbero fatte consegnare decine di migliaia di euro da un anziano residente nella zona di Follonica. All’inizio le due, di origine bulgara, hanno fatto leva sul sentimento che l’uomo, 80 anni, provava per una di loro. Avrebbero raccontato di essere in difficoltà, di aver bisogno di soldi per restare in Italia. E lui, per affetto, ha sempre pagato ben oltre le prestazioni fruite.

Quando l’anziano, ormai prosciugato, ha iniziato ad opporre resistenza, le due lo hanno minacciato fisicamente, terrorizzandolo a tal punto da indurlo ad andare in banca, accompagnato dalle due donne, per ritirare ulteriore denaro, quanto presente sul conto corrente. Ed è qui che le due sono state arrestate, in flagranza di reato, dai Carabinieri della compagnia di Follonica, che da tempo stavano indagando sull’attività delle due straniere.