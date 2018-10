Disagi per i trasporti, Casucci: «Per l’Argentario serve un bus nuovo»

MONTE ARGENTARIO – Inizio d’anno tormentato per alcune decine di studenti residenti a Monte Argentario, alle prese con ripetuti problemi per spostarsi a Grosseto.

“In effetti, almeno a leggere le cronache giornalistiche-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-sembra che i ragazzi siano fortemente penalizzati dal fatto che gli autobus, a causa di guasti, arrivano in ritardo alle fermate(quando arrivano…) e tra l’altro sono costretti a viaggiare su mezzi talmente vetusti che quando piove, l’acqua penetra addirittura all’interno.”

“A fronte di un abbonamento non certo dai costi minimi, dunque-prosegue il Consigliere-i ragazzi devono, purtroppo, sottostare a continui disagi che se non s’interverrà rischiano di protrarsi per l’intero anno scolastico.”

“Visto che tale problematica è stata riscontrata anche nel 2017-sottolinea l’esponente leghista-auspichiamo che Tiemme, la quale sta parzialmente rinnovando il suo parco-mezzi, possa dirottare rapidamente pure sulla predetta linea qualche bus nuovo, garantendo un servizio finalmente efficiente a chi paga regolarmente biglietto o abbonamento annuale.”