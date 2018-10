Debutto vincente con il kick boxing per Simone Nigido all’evento di La Spezia

GROSSETO – C’era anche Simone Nigido della Fight Club alla maratona di sport da combattimento presso il Centro Commerciale La Fabbrica, a La Spezia. L’evento si è svolto sotto l’egida della Fight One, Federazione leader negli sport da Ring. Nigido, con esperienza di pugilato, ha debuttato nella Kick Boxing in un incontro nelle regole K1 di 3 rounds per 2 minuti contro un atleta della società organizzatrice.

Al termine di una splendida prestazione in cui ha dominato sia di gambe che di pugno, Nigido si è guadagnato il verdetto all’unanimità dei giudici. Doppia soddisfazione per il maestro Raffaele D’Amico che è ritornato all’angolo di un atleta nella disciplina che ha visto la sua palestra emergere nel centro Maremmano.