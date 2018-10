Dall’olimpico allo sprint, buone le ultime prove di triathlon dei pilastri di SBR3

GROSSETO – La stagione agonistica volge al termine ma gli atleti dell’SBR3 Edilmark continuano incessanti nella loro attività. Ottima prestazione per Emma Lucherini al suo primo triathlon olimpico della Versilia a Lido di Camaiore: su 330 partenti l’atleta maremmana è riuscita a cogliere nella categoria S2 una bellissima terza posizione in una gara velocissima in quanto le frazioni di bicicletta e corsa rispettivamente di km 40 e km 10 erano completamente pianeggianti.

Partita con il nuoto ha percorso la frazione di mt 1500 con qualche difficoltà vista la poca preparazione ma nella frazione di bici, grazie ai consigli del suo coach motivatore Luca Costanza, ha dato il meglio di sé chiudendo con la corsa nel tempo totale di 2h 27 minuti. Un plauso alla sua prima gara arriva dal presidente del sodalizio Marco Baldo convinto che per Emma sarà l’inizio di grandi successi sportivi.

Altri atleti della società grossetana hanno preso parte invece al triathlon sprint di Santa Marinella. Qui tra circa 300 partenti Giovanni Gasparini, Andrea Zini e Francesco Fanciulli hanno svolto con risultati soddisfacenti un lavoro di rifinitura per la gara che si svolgerà la settimana prossima a Tirrenia. Degna di nota la prestazione di Oxana Zarubina nuova tesserata dell’SBR 3 che termina con grande soddisfazione di tutti la sua prima gara di triathlon.