Corri nella Maremma si sposta nel centro storico di Grosseto per la corsa del donatore

GROSSETO – Torna nel capoluogo il circuito Uisp Corri nella Maremma. Domenica 21 ottobre importante appuntamento nel centro storico di Grosseto con la corsa del donatore di sangue, 16esimo appuntamento della rassegna provinciale.

Due i giri della prova competitiva, 7.300 metri totali, con partenza e arrivo in piazza Dante. C’è anche la possibilità di partecipare alla passeggiata di 3.650 metri. Iscriversi costa 5 euro, premi ai primi tre assoluti e ai primi tre di ogni categoria. Il primo vincitore della corsa, nel 2007, fu Roberto Bordino (foto). Il ritrovo sarà in piazza Dante alle 8,30, con partenza alle 10. Organizzano Team Marathon Bike e Avis, in collaborazione con Uisp atletica.