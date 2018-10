Coppa Uisp, il primo turno si chiude in grande. Poker Senzuno, Gavorrano e Seggiano

GROSSETO – Si è conclusa la prima fase nella Coppa provinciale di calcio amatoriale Uisp. Ora la competizione si divide in due: da una parte le qualificate alla Coppa Big, dall’altra quelle che scenderanno in campo per la Coppa Cherubini.

Nell’ultima giornata del primo turno non ci sono stati pareggi. Il Senzuno si conferma in palla battendo 4-1 il Magliano, poker anche per Gavorrano e Seggiano che piegano 4-2 in trasferta Sant’Agelo e Montemerano. Affermazione esterna anche per il Massa Valpiana, 2-1 con l’Argentario. Di misura, invece, le vittorie casalinghe di Torniella (1-0 alla Polverosa) e Venturina (2-1 al Boccheggiano). Chiude il successo del Ribolla, 2-0 al Prata.

Accedono alla seconda fase di Coppa Big Senzuno, Sant’Angelo, Massa Valpiana, Montemerano, Boccheggiano, Prata, Gavorrano, Atletico Grosseto, Paganico, Marsiliana, Torbiera, Ribolla, Torniella, Argentario e Venturina. In Coppa Cherubini Magliano, Chiusdino, Campagnatico, Granducato, Seggiano, Disperata, Polverosa e Alberese.