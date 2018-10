Cinigiano, rinnovato il Consiglio direttivo della Misericordia

CINIGIANO – Dal 12 ottobre si è insediato il nuovo Consiglio direttivo della Misericordia San Sigismondo di Cinigiano, con sede in via Roma.

E’ stato confermato governatore Luigi Galassi e come vicegovernatore, Guglielmo Bertini. Alla segreteria Cristina Bartalucci, cassiere Fabrizio Sacchetti. Gli altri consiglieri sono: Alberto Lorenzini; Lucia Ugurgeri; Sergio Bartolommei; Emilio Fabiani; Simona Quattrini; Luca Angelini; Kaja Enxhi; Gianfranco Pignattai; Luca Gennarelli.

“Al nuovo Consiglio direttivo della Misericordia di Cinigiano – commenta il sindaco Romina Sani – auguro buon lavoro. In questi anni, grazie alla fattiva collaborazione tra Comune e Misericordia, sono stati raggiunti importanti risultati che ci hanno consentito di innalzare il livello di sicurezza del territorio e di fare un salto di qualità nel primo soccorso avanzato. Penso alla postazione blsd e alle attività di formazione dei soccorritori che sono state portate avanti grazie a questa sinergia. A settembre abbiamo inaugurato l’ambulanza dotata di una strumentazione tecnologica superinnovativa. Inoltre stiamo lavorando con la Regione per ottenere un infermiere stabile al punto Blsd. Proseguiremo con entusiasmo nel solco di questa collaborazione per il benessere della nostra comunità.”

Con il rinnovo del Consiglio direttivo è stato dato un ruolo attivo a tutti i consiglieri individuando il responsabile del parco auto, dei soccorritori, delle pubbliche relazioni e gestione beni immobili, del sociale, il responsabile sanitario ed il responsabile della formazione.

“ Il nuovo consiglio – afferma Alberto Lorenzini, consigliere della Misericordia, responsabile delle pubbliche relazioni – darà alla Misericordia di Cinigiano, un volto completamente nuovo rispetto al passato, pur mantenendo lo scopo sociale di servizio pubblico che la distingue ormai da molti anni. Durante le festività natalizie sarà organizzata una serata di beneficenza e nell’occasione saranno presentati i nuovi consiglieri. Parleremo anche dei futuri investimenti, delle varie attività di formazione dei soccorritori, degli impegni nel sociale, fornendo un quadro completo ed esaustivo della programmazione, che permetterà a tutta la comunità di avere un’informazione sull’operato della Misericordia di Cinigiano”.

Per informazione sui corsi di formazione (corsi i BLS e corsi avanzati BLSD) realizzati con il patrocinio del Comitato provinciale, contattare Gugliemo Bertini 331/3693836.