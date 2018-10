Carnevale, ecco la Reginetta 2019 del rione Zona nuova

FOLLONICA – Si chiama Elena Bertuccioli, ha 22 anni, e sarà la reginetta del Carnevale 2019 per il rione di Zona nuova. «Come tradizione vuole a metà ottobre anche il nostro rione sceglie la reginetta per il carnevale che verrà – affermano dal rione -. Per il 2019 sei stata scelta te Elena Bertuccioli, rappresenterai il rione per un anno intero, ti auguro tanto divertimento ed allegria. Noi saremo tutti con te».

«Vivrò questa esperienza al massimo della gioia – afferma Elena che è anche una bravissima ballerina -, e soprattutto… grazie al rione per la fiducia».