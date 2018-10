Carambola sull’Aurelia: due auto coinvolte. Feriti in ospedale

GROSSETO – Incidente tra due auto sull’Aurelia all’altezza dello svincolo di Grosseto est in direzione sud. Le due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. A riportare la peggio i due conducenti che sono rimasti feriti e che sono stati prima soccorsi dal 118 e poi in ambulanza trasferiti all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i due mezzi. Per i rilievi invece è intervenuta la Polizia Stradale.