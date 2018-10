Calcio a 7, Veliero a tutta birra con la goleada agli Amatori

GROSSETO – Vittoria a suon di reti per il Ristorante Il Veliero nella terza partita del girone d’andata della Coppa Italia di calcio a 7 Csen. La competizione, riservata agli over 35, ha visto due partite giocate nella scorsa settimana, visti i due rinvii dei match Panetteria Maremma-La Stecca, Finanzia e Friends-Veterani Sportivi.

Nel girone A non si è giocata nessuna sfida, mentre nel gruppo B sono arrivate le vittorie per il Ristorante Il Veliero e il Napoli Maremma. La formazione orbetellana ha dominato in lungo e largo contro gli Amatori Grosseto, battuti per 7-1, dopo una sfida che ha visto Wongher e Cappelloni sugli scudi. Il bomber orbetellano ha segnato tre reti, seguito dalla doppietta di Cappelloni.

Nel tabellino dei marcatori sono finiti anche Podestà e Bruni. Di Zenere il gol della bandiera per gli Amatori Grosseto. Bella vittoria, e primi tre punti, per il Napoli Maremma che vince 4-2 contro il Panificio Arzilli grazie alla tripletta di Cantagallo che ha indirizzato la gara verso il successo.

La classifica del girone A: Finanzia e Friends 6, La Stecca, 3, Veterani Sportivi, Panetteria Maremma 1.

La classifica del girone B: Ristorante Il Veliero 9, Panificio Arzilli 3, Napoli Maremma 3, Amatori Grosseto 0.

1-7

AMATORI GROSSETO: Valentini, Guerra, Zenere, Bagnoli, Morello, Blanchi, Biagini Gramazio.

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Cappelloni, Monaci, Podestà, Bruni, Wongher, Bonucci, Fortunati.

Marcatori: Zenere; 3 Wongher, 2 Cappelloni, Podestà, Bruni.

4-2

NAPOLI MAREMMA: Saccà, Spinello, Schiattarella, Di Lorenzo, Palmieri, Casolaro, Manzo, Manco, Cantagallo.

PANIFICIO ARZILLI: Anselmi, Pastorelli, Lozzi, Lato, Narducci, Bruni, Parricchi, Hoxha.

Marcatori: 3 Cantagallo, Palmieri; 2 Narducc.

Rinviate: Panetteria Maremma-La Stecca, Finanzia e Friends-Veterani Sportivi.