Unicoop, otto negozi ancora a rischio: «Dobbiamo contenere le perdite»

Il Consiglio di Amministrazione di Unicoop Tirreno nella riunione di lunedì 15 ottobre ha esaminato la situazione relativa alla cessione di otto punti vendita nel Sud Lazio.

Il CdA ribadisce che «gli obiettivi di contenimento delle perdite necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2019 e al conseguimento degli utili nel 2020 (come indicati nel Piano Industriale della Cooperativa) restano inderogabili e dovranno essere conseguiti con determinazione».

In questo contesto il CdA «è disponibile a non assumere decisioni unilaterali sulla cessione dei punti vendita per un periodo di tempo definito entro il quale è necessario che si sviluppi un confronto diretto con le organizzazioni sindacali. A questo scopo il CdA invita i sindacati ad aprire celermente il confronto con la Cooperativa».