Under 14, buona la prima delle ragazze dell’Azzurra: Piombino affondato 3-1

GROSSETO – Prima di campionato Under 14 e prima vittoria per l’Azzurra Grosseto. Sabato pomeriggio il gruppo allenato da Ilaria Colella si è imposto per 3-1 contro il Volley Piombino. Primo e secondo parziale senza storia, con le grossetane che hanno aggredito le coetanee piombinesi da subito con eccellenti battute e poderosi attacchi vincendo 25-13 e 25-12.

Nel terzo set il Piombino si rifà sotto complici la minore concentrazione delle maremmane e qualche loro errore prevalendo 24-26. Durante il cambio, mister Colella riordina le fila e anche il terzo si chiude con un netto e perentorio 25-16.

Buona quindi la prima uscita delle grossetane con gioco fluido e ricco di scambi, belle battute al salto e attacchi precisi e potenti. Sabato 20 prima trasferta del Campionato a Rosignano.

Questa La Rosa dell’Azzurra Grosseto: Jasmin Danaila, Martina Antonini, Ginevra Mazzei, Elena Ricci, Beatrice Caselli, Chiara Bardini, Noemi Magnani, Federica Sallei, Francesca Biserni, Elisa Toniazzi, Letizia Silvestri e Chiara Chegia. Dirigente Elena Pasqui e tecnico Ilaria Colella.