Dal trekking al burraco, successo della prima edizione della Festa dello Sport

SCANSANO – A Scansano prima edizione della festa dello sport e buon successo con gli eventi organizzati dall’associazione Auser, in collaborazione con Uisp e amministrazione comunale di Scansano.

Dopo il torneo di burraco di sabato 13 ottobre, domenica 14 ottobre l’inaugurazione con il taglio del nastro, in 40 hanno preso parte a un piacevole itinerario trekking organizzato dalla Uisp nei boschi intorno al paese.

Grande festa con la dimostrazione di tiro con l’arco della compagnia del Torrione degli arcieri di Scansano, esibizione dimostrativa degli arcieri dell’antica contrada del Dentro. Spazio alla pesca con l’Asd Pesca Sportiva Scansanese (assieme al presidente Matteo Ceriola c’era anche il presidente provinciale della Fipsas, Giampaolo Ricci), poi l’open day dei bambini Polisportiva Scansano e l’esibizione della scuola di ballo Odissea 2001 nel piazzale delle Cascine.

“Ci auguriamo che dopo questa prima edizione la festa possa diventare un appuntamento fisso – afferma Carlo Pellegrini, presidente Auser Scansano – sarebbero belli tre giorni ai quali tutto il paese possa partecipare. Come Auser oltre a fare sociale cerchiamo di promuovere del territorio, un evento come questo può sicuramente richiamare gente a Scansano e dare un supporto all’economia locale”.

“Occorre rendere merito ad Auser e a Uisp per questa bella iniziativa – aggiunge l’assessore comunale allo sport, Lorenzo Ferri – Auser è una delle associazioni più attive sul territorio e da parte dell’amministrazione ci sarà sempre il sostegno ad eventi come questo nel quale lo sport come stile di vita sano diventa anche uno strumento turistico”.

“Da sempre organizziamo un’escursione a Scansano – afferma Nivio Fortini, per la Uisp – è stato naturale unirci agli organizzatori di questa bella manifestazione”.