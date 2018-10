Sfortuna ed episodi, sconfitti i giovani del Circolo Pattinatori all’esordio col Sarzana

GROSSETO – Inizia con una bruciante sconfitta la stagione della formazione Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto Cielo Verde. I ragazzi di Marco Ciupi, sulla pista di via Leoncavallo, si sono arresi all’Hockey Sarzana (3-1) al termine di una partita per certi versi sfortunata, giocata con grande carattere. I maremmani sono rimasti in partita per tutti i quaranta minuti e avrebbero potuto anche portare a casa un risultato positivo. Bisogna ovviamente considerare che la maggior parte del gruppo è all’esordio nella nuova categoria.

In vantaggio con Lorenzo Alfieri, che prima del gol ha sbagliato anche un tiro di prima, il Cielo Verde è stato raggiunto in maniera rocambolesca: il portiere Raffaello Ciupi durante un contatto di gioco ha perso la stecca e è stato costretto ad andare sull’avversario con i guanti. Da regolamento espulsione temporanea e rigore trasformato da Del Gatto.

Nella ripresa il match è rimasto vivace, tirato, sempre in equilibrio. Il Sarzana è andato avanti con un tiro dalla lunga distanza che beffa Bruni. Il 3-1 per i liguri arriva invece su azione di contropiede.

Da segnalare l’esordio in casa C.P. Cielo Verde di Luca Lapolla, arrivato in estate dal Maliseti Prato, insieme a Ivan Bortolini.

CP CIELO VERDE: Bruni, Raffaello Ciupi; Alfieri (1), Blu Burroni, Casaburi, Leonardo Ciupi, Lapolla, Rossi, Cardi, Pippi. All. Marco Ciupi.

SARZANA: Marcucci; Palagi, Ferrandi, Marchetti, Adorini, Ferrari, Del Gatto (3), Toninelli Nardi. All. Alessandro Bertolucci.

ARBITRO: Daniele Moretti.

NOTE: primo tempo 1-1; espulsione di 2′ per Rafaello Ciupi e Toninelli.

Gli altri risultati del 1° turno: Hc Castiglione-Forte dei Marmi 5-6, Ash Viareggio-Follonica B 8-4. Riposava: Follonica A.

Nel prossimo fine settimana scenderanno in pista anche la formazione di serie B targata Edilfox e quella U15 targata, come la U17, Cielo Verde. L’under 11 CP Simply debuterrà il 28 ottobre nel derby con il Castiglione.