GROSSETO – Simona Bonafè è il nuovo segretario regionale del Partito democratico della Toscana. La candidata, data favorita alla vigilia del voto, ha confermato il pronostico vincendo la sfida con l’altro candidato, Valerio Fabiani. I dati definitivi a livello regionale segnano una vittoria piuttosto netta: 65,57% per la Bonafè e 34,03% per Fabiani. Anche in provincia di Grosseto i dati sono in linea con la media toscana: qui in Maremma Simona Bonafè raggiunge il 67,61%, mentre Fabiani il 32,39%. In totale i votanti in provincia di Grosseto sono stati 2.471 (2.445 voti validi).

Questi invece i 24 delegati maremmani al regionale (dati non ancora ufficiali): Monica Fanciulli, Giancarlo Tesei, Lauretta Bianchi, Matteo Pianigiani, Catiuscia Scoccati, Giuseppe De Biase, Fulvia Perillo, Giacomo Manni, Tiziana Goffo, Davide BArtolini, Carla Benocci, Diego Tosi, Serena Remi, Gian Carlo Bastianini, Gabriella Capone, Manuele Bartalucci, (eletti con Bonafè), Claudio Boccini, Federica Ponti, Christian Sensi, Maria Celli, Andrea Bianchi, Alessandra Milli, Iuri Barontini, Simona Bianciardi (eletti con Fabiani).