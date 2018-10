Nozze d’oro in casa Agostini: per l’anniversario donazione alla Croce Rossa

FOLLONICA – Nei giorni scorsi i coniugi Maria Rosa e Roberto Agostini hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio e per l’occasione hanno devoluto un contributo alla Croce Rossa di Follonica.

Il Presidente Giorgio Lolini, nel ringraziare per il gesto, ha voluto sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto ricordando come la Famiglia rappresenti un valore fondamentale per il bene della nostra Società, sancito e riconosciuto dalla Costituzione Repubblicana.

“La donazione dei coniugi Agostini – dice il Presidente Lolini – ci ha fatto molto piacere perchè nel loro anniversario di nozze hanno voluto dedicare un pensiero alla Croce Rossa ed a quanti potranno usufruire di questo contributo. Davvero un bel gesto che ci ha anche commosso. Rivolgo, pertanto, un augurio sincero ai due sposi ed alla loro famiglia”.